В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 20,5 тысяч человек

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 20 691 горожанина.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 6 420 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 424 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1150 человек. Добровольцы выполнили 6 080 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число новых ковид-пациентов в Петербурге выросло за неделю почти на 10%.