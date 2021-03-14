В Петербурге в воскресенье ожидаются дожди и потепление

Погода в последний выходной перед началом рабочей недели в Петербурге сохранится облачной, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 14 марта, город останется во власти теплого и влажного атлантического воздуха. Температура воздуха поднимется до 3-5 градусов тепла, в Ленобласти потеплеет до +6.

Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня православные верующие встречают Прощеное воскресенье.