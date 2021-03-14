Беглов прокомментировал перебои с поставкой вакцин от коронавируса

В некоторых прививочных пунктах Северной столицы не хватает препаратов от коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник провел объезд Кронштадтского и Курортного районов. По итогам рабочей поездки он отметил, что от COVID-19 привились 305 тыс. горожан, 185 тыс. из них вакцинировались вторым компонентом препарата.

Как сообщили на сайте администрации города, Беглов рассказал некоторых прививочных пунктах Северной столицы не хватает препаратов от коронавируса.

Губернатор обратился к петербуржцам с просьбой продолжать прививаться и пообещал, что в ближайшее время в регион поступит большая партия вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 9% выросло число суточных заражений коронавирусом.