В Петербурге на 9% выросло число суточных заражений коронавирусом

В Петербурге на 9% выросло число суточных заражений коронавирусом
В Петербурге едва ли не самая напряжённая обстановка по коронавирусу среди других российских регионов. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

По данным Комитета по здравоохранению Северной столицы за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге увеличилась на 8,87%.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 362 заболевших, тогда как неделей ранее эта цифра составляла 1 251 случай. При этом общее число пациентов с коронавирусом в городских стационарах за неделю уменьшилось на 3,5%. Амбулаторное лечение проходят также на 15% меньше горожан, чем по состоянию на 6 марта.

В комитете также отчитались о ходе вакцинации против COVID-19. За прошедший день в Петербурге первую инъекцию «Спутника V» получили 5 411 человек, прививку вторым компонентом сделали 9 555 жителей Северной столицы. На данный момент в медицинских учреждения есть запас из 43 360 комплектов препарата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с момента запуска кампании по вакцинации прививку от коронавируса сделали более 305 тысяч петербуржцев.

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