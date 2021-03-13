В Петербурге прививку от коронавируса сделали более 305 тысяч человек

В Северной столице привились от коронавирусной инфекции свыше 305 тысяч горожан, заявил губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда медицинских учреждений Курортного и Кронштадтского районов.

Градоначальник также подчеркнул, что в ближайшее время ожидается поставка очередной крупной партии препарата против коронавируса. Полный цикл вакцинации, как отмечают в пресс-службе петербургской администрации, на данный момент прошли 195 тысяч жителей.

По словам Беглова, важность прививок объясняется тем, что таким образом человек заботится не только о собственном здоровье, но и о состоянии своих родных, друзей, коллег и просто окружающих его людей. Особенно необходимо привиться дачникам, считает губернатор, поскольку в загородных условиях пройти эту процедуру сложнее. При этом глава Петербурга добавил, что выездные бригады в дачных поселениях все равно будут работать с началом сезона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди вакцинировавшихся жителей Северной столицы не выявлено ни одного случая тяжелой реакции на препарат.