Петербуржец вонзил отвертку в грудь соседу на Богатырском

Петербуржец вонзил отвертку в грудь соседу на Богатырском
Нападение произошло в парадной. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Приморском районе Петербурге задержали мужчину, нанесшего тяжелые травмы соседу. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в одном из домов по Богатырскому проспекту. На лестничной клетке произошла ссора между двумя мужчинами, в результате которой один из них начал защищаться от оппонента отверткой.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские обнаружили на месте 23-летнего мужчину с ранением в области груди. По словам пострадавшего, на него напал 46-летний сосед.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские подстрелили наркомана, напавшего на них с ножом в Тихвине.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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Петербуржец вонзил отвертку в грудь соседу на Богатырском
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