Петербуржец вонзил отвертку в грудь соседу на Богатырском

В Приморском районе Петербурге задержали мужчину, нанесшего тяжелые травмы соседу. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в одном из домов по Богатырскому проспекту. На лестничной клетке произошла ссора между двумя мужчинами, в результате которой один из них начал защищаться от оппонента отверткой.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские обнаружили на месте 23-летнего мужчину с ранением в области груди. По словам пострадавшего, на него напал 46-летний сосед.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.

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