В Петербурге избитая сиделкой 98-летняя блокадница снова попала в больницу

В Петербурге избитая сиделкой 98-летняя блокадница снова попала в больницу
Пожилая женщина вновь была доставлена в больницу. Фото: скриншот "Добродомик".

В Петербурге блокадница Евгению Алексеевну, которую избила сиделка, снова попала в больницу.

Пожилую женщину госпитализировали из-за проблем с сердцем.

«Бабушке стало плохо, вызвали скорую, врачи оценив её состояние, не готовы были оставлять дома и её экстренно доставили в больницу, в сердечную реанимацию», — сообщается странице благотворительной организации «Добродомик» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 98-летняя женщина находится в стабильном состоянии, под присмотром специалистов. В благотворительной организации также сообщили, что взяли на контроль всю ситуацию с блокадницей. Напомним, сиделка в состоянии опьянения избила свою подопечную. Также женщина угрожала, что может убить пенсионерку. Соседи услышали крики и вызвали полицию. Пожилую женщину госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали сиделку, которая могла избить блокадницу. Женщину обвиняют к избиению и угрозах убийством.

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