Владельцы заведений общепита допустили повышение цен

Бизнесмены отмечают, что придется подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.

Владельцы российских заведений общественного питания заявили, что цены могут вырасти из-за роста стоимости продуктов. Об этом сообщает РБК.

Бизнесмены отмечают, что больше всего подорожала курятина. В связи с этим основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов и основатель «Теремка» Михаил Гончаров планируют пересмотреть цены на блюда. Также они готовы адаптироваться к сложившейся ситуации и, например, начать экономить на столовых приборах и салфетках.

В «Макдональдсе» заверили, что не собираются менять цены, а в сети ресторанов KFC не заметили значительный рост стоимости продуктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу. Около половины опрошенных заявили, что думают сменить место работы.