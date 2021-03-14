Владельцы заведений общепита допустили повышение цен

Владельцы заведений общепита допустили повышение цен
Ресторанам приходится непросто. Фото: pixabay.com

Бизнесмены отмечают, что придется подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.

Владельцы российских заведений общественного питания заявили, что цены могут вырасти из-за роста стоимости продуктов. Об этом сообщает РБК.

Бизнесмены отмечают, что больше всего подорожала курятина. В связи с этим основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов и основатель «Теремка» Михаил Гончаров планируют пересмотреть цены на блюда. Также они готовы адаптироваться к сложившейся ситуации и, например, начать экономить на столовых приборах и салфетках.

В «Макдональдсе» заверили, что не собираются менять цены, а в сети ресторанов KFC не заметили значительный рост стоимости продуктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу. Около половины опрошенных заявили, что думают сменить место работы.

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