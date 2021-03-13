Россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу

Около половины опрошенных заявили, что думают сменить место работы.

В России провели опрос, чтобы выяснить, как много людей хотели бы сменить работу. Данные исследования предоставил сервис Работа.ру.

Известно, что в опросе приняли участие более пяти тысяч человек из разных уголков страны. Чаще всего сменить работу хотели люди, трудящиеся в сфере охраны и области торговли. Самыми довольными оказались специалисты из IT-направлений – из этой сферы хотели бы уйти половина респондентов.

При этом многие работники отметили, что готовы остаться на нелюбимой работе, если им будут хорошо платить. Желаемый уровень зарплаты самый высокий у IT-специалистов: они хотят получать более 195 тысяч рублей. А вот охранникам было бы достаточно 90 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно число зарегистрированных безработных в России.