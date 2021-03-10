Стало известно число зарегистрированных безработных в России

Стало известно число зарегистрированных безработных в России
Многие страны столкнулись с ростом безработицы. Фото: pixabay

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России составило 2,1 млн человек.

Об этом министр заявил на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что пиковое число безработных было отмечено в августе-сентябре прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число россиян, официально зарегистрированных как безработные, с апреля текущего года увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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