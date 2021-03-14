В Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась на 18%

Эксперты заявили об улучшении эпидемиологической обстановки в городе.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 марта, заявили об улучшении эпидемиологической обстановки. Справку по противодействию распространению коронавируса, подтверждающую это, опубликовали на сайте Смольного.

В документе сказано, что количество зараженных сократилось на 18%. Все показатели говорят о том, что заболеваемость снизилась. По сравнению с прошлым воскресеньем, выросло разве что количество госпитализированных взрослых на 4,7%.

Напоминаем, что за последние сутки коронавирусом успели заболеть 307 человек, а неделю назад зараженных был 375.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация.