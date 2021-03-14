Из горящего дома на Витебском эвакуировали 70 человек

В квартире, в которой произошел пожар, находился 82-летний мужчина.

В Московском районе сегодня вечером, 14 марта, произошел серьезный пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети, а затем в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Витебском проспекте – там загорелась однокомнатная квартира на втором этаже. Огнем было охвачено 20 квадратных метров обстановки. На место вызвали спасателей, которые приступили к ликвидации возгорания. Также им пришлось эвакуировать 70 человек из здания, а из квартиры спасать 82-летнего мужчину.

Известно, что сотрудники МЧС в том числе помогли женщине с третьего этажа, которая не может двигаться самостоятельно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после пожара на улице Зины Портновой в больницу увезли одного человека.