Рената Литвинова рассказала об отношениях с Земфирой

Актриса ответила на вопросы, пройдя испытание полиграфом.

Актриса Рената Литвинова прошла испытание полиграфом, ответив на ряд личных вопросов. Она призналась, что ей нравятся и мужчины, и женщины. При этом она добавила, что предпочитает быть как можно закрытие и не делиться подробностями.

Также Литвинова рассказала, что ее связывает с Земфирой. Многие убеждены, что между артистками есть романтическая связь. Актриса заявила, что считает Земфиру гениальной и что они никогда не ссорятся даже из-за мелочей. Полиграф подтвердил, что это – правда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Земфира выпустила первый за последние семь лет клип с Ренатой Литвиновой в главной роли.