Болгария хочет открыть летний туристический сезон 1 мая

Для тех, кто захочет посетить страну, создадут вариант «зеленого коридора».

Власти Болгарии заявили, что планируют открыть летний туристический сезон уже 1 мая. Об этом написала вице-премьер и министр туризма республики Марияна Николова в своем Facebook.

В посте сказано, что правительство намерено соблюсти все санитарные требования, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Для тех, кто захочет посетить страну в туристических целях, создадут вариант «зеленого коридора». Люди из других государств посетят Болгарию в том случае, если сделали прививку или имеют антитела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция с 15 марта меняет правила въезда для туристов. Теперь вместо бумажной анкеты по контролю за COVID-19 въезжающим необходимо будет заполнить электронную форму.