За сутки петербуржцы сдали почти 12 тысяч тестов на коронавирус

Жители Петербурга продолжают проходить обследование на коронавирусную инфекцию. За минувший день был сдан 11891 тест на выявление COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Об этом стало известно в понедельник, 15 марта. За указанный период был обработан 4 021 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 425 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 150 человек. Добровольцы выполнили 6 110 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторая волна пандемии коронавируса в Петербурге постепенно спадает. Однако данный показатель пока не достиг минимального уровня, который был зафиксирован после спада первой волны в августе 2020 года.