Петербургская учительница опровергла слухи об увольнении из-за скандального ролика в TikTok

Учительница снимала ролики и выкладывать их в TikTok. Фото: unsplash

Учительница снимала ролики и выкладывать их в TikTok. Фото: unsplash

Учительница из Петербурга опровергла слухи о своем увольнении. Ранее появилась информация о том, что из-за роликов в TikTok женщина лишилась работы.

Горожанка отработала учителем русского языка и литературы два года. Поводом для внимания со стороны родителей и администрации школы стало видео, где она и муж танцуют в банных халатах. Педагог сама рассказала подписчикам соцсети, что лишилась работы именно из-за этого ролика.

Как сообщил телеканал «360», от петербурженки якобы потребовали удалить аккаунт, но отказалась и решила уйти из школы.

Однако позже женщина заявила, что ее «не уволили». Обсуждать подробности инцидента женщина не стала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об увольнении из вуза профессора из-за высказывай о холокосте.