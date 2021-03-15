В Гатчине конфликт возле ночного клуба обернулся стрельбой из травматического пистолета

В Гатчине конфликт возле ночного клуба обернулся стрельбой из травматического пистолета
Полиция задержала нападашего с травматическим оружием. Источник:Baltphoto

Утром 14 марта в Гатчинскую Клиническую Межрайонную больницу обратился мужчина 1993 года рождения, в него стреляли из травматического пистолета.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рану на верхней губе, рваную рану на груди, ссадину на животе и переломом скуловой кости.

Вскоре врачи отпустили мужчину домой.

По словам пострадавшего, недалеко от местного ночного клуба в него из травматического пистолета выстрелили два раза.

Нападавшего мужчина знал, незадолго до этого между ними случился конфликт.

Через несколько часов «по горячим следам» сотрудниками полиции задержали мужчину 1998 года рождения.

Полицейскими изъяты: травматический пистолет и разрешение на него.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Ленобласти избиение тракториста и стрельба обернулись уголовным делом.

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