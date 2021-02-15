В Ленобласти избиение тракториста и стрельба обернулись уголовным делом

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в хулиганстве.

Инцидент произошел 13 февраля в деревне Новинка Гатчинской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонила женщина и рассказала, что к дому подъехали неизвестные на ВАЗ, угрожают и избивают ее мужа – тракториста местного завода. Они также требовали у него деньги и выстрелили в воздух из пистолета, после чего скрылись.

В тот же день в поселке Рябово пятеро злоумышленников были задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.