В Ленобласти избиение тракториста и стрельба обернулись уголовным делом

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в хулиганстве.
Инцидент произошел 13 февраля в деревне Новинка Гатчинской области.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонила женщина и рассказала, что к дому подъехали неизвестные на ВАЗ, угрожают и избивают ее мужа – тракториста местного завода. Они также требовали у него деньги и выстрелили в воздух из пистолета, после чего скрылись.
В тот же день в поселке Рябово пятеро злоумышленников были задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.