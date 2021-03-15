Спустя 2,5 года найден подозреваемый в двойном убийстве в Шлиссельбурге

Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенного летом 2018 года.

Преступный инцидент произошел 24 июня 2018 года в Шлиссельбурге. Тогда в сгоревшем торговом павильоне на Красном тракте обнаружили тела девушки и молодого человека. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в воскресенье, 14 марта, рядом с Московским вокзалом в Петербурге был задержан 28-летний гражданин Азербайджана. Он изобличен в том, что в ночь на 24 июня 2018 года поджег торговый павильон в Шлиссельбурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли изрезанное тело молодого парня. Тело было перевязано и завернуто в покрывало.