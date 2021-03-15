Петербургские пенсионеры выкидывали деньги в окно после звонков аферистов

В Петербурге задержаны двое братьев, освоившие «оконно-телефонную» схему отъема денег у пожилых жителей города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, старший брат звонил пенсионерам якобы от имени полиции и говорил, что их родственник виновен в совершении ДТП, а затем предлагал «откупиться». При этом деньги пенсионеры упаковывали в пакеты и выкидывали в окно, где свертки подбирал младший брат.

Установлены уже 8 потерпевших, в том числе 88-летняя женщина, выкинувшая в окно мошенникам 400 тыс. рублей, испугавшись за дочь, которой якобы грозил тюремный срок. По оценке полиции, всего аферисты выманили у пенсионеров не менее 2 млн рублей. При этом они тщательно конспирировали свою «деятельность»: каждый звонок делали с нового телефона и регулярно меняли место жительства, посуточно арендуя квартиры в разных районах города.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Братья задержаны, обвинение им пока не предъявлено, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Известно, что старший брат ранее был судим за имущественные преступления и по «наркотическим» статьям.