Из-за долгов у более 40 тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти могут отключить электричество

Из-за долгов у более 40 тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти могут отключить электричество
Петербуржцы и жители Ленобласти получили уведомления об отключении электроэнергии. Фото: pixabay.com

41,3 тысячи петербуржцев и жителей Ленинградской области получили уведомления на отключение электроэнергии за крупные суммы долга.

Об этом сообщила пресс-служба АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

Напомним, что отсрочка на отключение жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии за долги закончилась. Данная мера поддержки прекратила свое действие с начала этого года.

В Петербурге и Ленобласти более 97,3 тысяч абонентов имеют просроченные счета.

Неуплата долгов может привести к отключению ресурса, судебным искам и принудительному взысканию задолженностей. В том числе возможно списание денежных средств с карт неплательщиков в счет погашения долга.

Для уведомления абонентов о задолженностях применяется комплекс информационно-предупредительных мер: СМС и e-mail-уведомления, звонки потребителям операторами, автоматическое обзванивание клиентов.

Специалисты утверждают, что в 70% случаев простое напоминание действенно. Затем при наличии задолженности у абонента есть еще 30 дней на оплату просроченных счетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что долги россиян по штрафам ГИБДД выросли на миллиард рублей.

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