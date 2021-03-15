Андрей Тропилло привез в Петербург «Камень Цоя»

Андрей Тропилло привез в Петербург «Камень Цоя»
Виктор Цой. фото: cdn.maximonline.ru

В новом выставочном зале музея городской скульптуры (Чернорецкий переулок, 2) 17 марта состоится презентация проекта «Камень Цоя» для сквера Виктора Цоя в рамках биеннале «Новые идеи для города». Мероприятие приурочено к 40-летию Ленинградского рок-клуба и 70-летию звукорежиссера и соавтора группы «Кино» Андрея Тропилло.

Он привез в Петербург из Латвии 100-килограммовый камень с места гибели Цоя, который, по одной из версий, стал причиной роковой аварии. Известный художник Олег Бурьян на основе камня Цоя спроектировал арт объект в рамках биеннале «Новые идеи для города». Музыкант Сергей Елгазин предложил украсить композицией сквер Виктора Цоя, о появлении которого он попросил власти Петербурга еще в 2012 году.

На презентации представителям Смольного и творческой общественности будет представлен сам камень и рассказана история его перемещения в город на Неве. В атмосфере квартирника будет представлена визуализация предлагаемой новой городской достопримечательности. Также Тропилло анонсирует своей 70-летие, которое будет отпраздновано концертом с участием звезд русского рока.

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