В Ленобласти водитель и пассажир погибли в лобовом ДТП

В результате аварии погибли два человека. Фото: pixabay

В результате аварии погибли два человека. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в обстоятельствах которого разбирается полиция.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, все произошло сегодня утром на 29 километре трассы «Анташи -Ропша — Красное Село». Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» по неизвестной причине потерял управление и вылетел на встречную полосу, где влетел в иномарку «Шевроле Орландо», который вел 45-летний мужчина.

Дорожно-транспортное происшествие, к сожалению, не обошлось без погибших. Смертельные травмы получили 51-летний водитель «Фольксвагена» и его 37-летний пассажир. Мужчины скончались на месте.

Правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять детей пострадали в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные.