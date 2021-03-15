В Ленобласти водитель и пассажир погибли в лобовом ДТП

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в обстоятельствах которого разбирается полиция.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, все произошло сегодня утром на 29 километре трассы «Анташи -Ропша — Красное Село». Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» по неизвестной причине потерял управление и вылетел на встречную полосу, где влетел в иномарку «Шевроле Орландо», который вел 45-летний мужчина.
Дорожно-транспортное происшествие, к сожалению, не обошлось без погибших. Смертельные травмы получили 51-летний водитель «Фольксвагена» и его 37-летний пассажир. Мужчины скончались на месте.
Правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять детей пострадали в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные.