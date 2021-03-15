К середине недели в Петербург опять вернется зима

Уже в середине недели в Петербург придет похолодание. Как рассказал главный синоптик северной столицы Александр Колесов, сейчас погоду в городе определяет циклон, расположенный над Финским заливом, но постепенно он отойдет на северо-восток.

По словам Колесова, сообщает 78.ru, в ближайшие пару дней погода не изменится: будет мокрый снег с дождем и небольшой плюс. Но во второй половине недели вместе с уходом циклона в Петербург вторгнется холодная воздушная масса. Температура в ночь на среду понизится до минус 2-4 градусов, днем будет не более плюс 3. А с четверга ночью будет уже минус 3-5, а днем – от нуля до минус 2. При этом мокрый снег продолжит «радовать» горожан.

Колесов уточнил, что холоднее всего будет в предстоящие в выходные: ночью будет до минус 5, днем – около минус 3 градусов.

Но есть и хорошие новости, утешил синоптик: «Скорее всего, это последнее похолодание». И уже со следующей недели постепенно начнет теплеть, в конце марта можно ожидать до плюс 8 градусов.

Напомним, циклон «Луис» принёс в Петербург дожди с мокрым снегом и плюсовую температуру. Сегодня утром на уборку улиц Петербурга вышли 783 единицы техники и 1 206 дворников.

Как сообщили в Комитете по благоустройству, дорожки в скверах и парках чистят ещё 85 машин и 468 специалистов садово-парковых предприятий. В ночное время город убирали 687 единиц техники и 307 дворников.

Также с 9 по 14 марта дорожные предприятия отправили на утилизацию почти 99 тыс. кубометров снега.

В комитете обратились к горожанам с просьбой быть осторожными на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренняя метель стала причиной пробок в Петербурге.