На Египетском мосту поправили «макияж» сфинксов

На Египетском мосту поправили «макияж» сфинксов
Вандалы испортили лица сфинксам на Египетском мосту. Фото: скриншот постав в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте

На Египетском мосту в центре Петербурга отмыли сфинксов, которые с начала февраля «плакали» черными слезами. Провести процедуру позволила плюсовая температура.

Как отмечает «Петербургский дневник», еще в начале февраля вандалы облили сфинксов черной краской, выглядело это так, словно у них «потекла тушь». Сразу после инцидента сфинксов осмотрели специалисты Государственного музея городской скульптуры, но начать восстановительные работы немедленно было нельзя из-за сильных морозов.

Как только в город пришла оттепель, реставраторы сразу же начали очистку и устранили черный «макияж». Начальник отдела памятников и мемориальных досок Екатерина Шишкина пояснила: по инструкции такие работы можно проводить при устойчивой температуре не менее плюс 6-8 градусов. Но специалистам удалось привести памятники в порядок при более низких температурах.

При проведении работ выяснилось, что сфинксы в целом нуждаются в более комплексной реставрации. К примеру, надо заменить слой краски и частично восстановить чугун и позолоту. В ближайшее время специалисты составят акт, который направят в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории.

вандализм египетский мост реставрация сфинксы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава СПЧ предложил изменить закон, чтобы «супербогачи» платили хотя бы 13% ...
Вооруженный ножом неизвестный ограбил офис микрозаймов в Петербурге
Сразу в двух школах Кронштадта прокуроры нашли кишечную палочку
Колтушские высоты огородили строительными заборами: активисты бьют тревогу
«Спутника V» в Петербурге осталось лишь на одну неделю
В отеле на Таллинском шоссе постояльцы устроили драку в киношном стиле
В Кронштадте заложили камень на месте будущего памятника в память о ...
На Египетском мосту поправили «макияж» сфинксов