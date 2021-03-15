На Египетском мосту поправили «макияж» сфинксов

На Египетском мосту в центре Петербурга отмыли сфинксов, которые с начала февраля «плакали» черными слезами. Провести процедуру позволила плюсовая температура.

Как отмечает «Петербургский дневник», еще в начале февраля вандалы облили сфинксов черной краской, выглядело это так, словно у них «потекла тушь». Сразу после инцидента сфинксов осмотрели специалисты Государственного музея городской скульптуры, но начать восстановительные работы немедленно было нельзя из-за сильных морозов.

Как только в город пришла оттепель, реставраторы сразу же начали очистку и устранили черный «макияж». Начальник отдела памятников и мемориальных досок Екатерина Шишкина пояснила: по инструкции такие работы можно проводить при устойчивой температуре не менее плюс 6-8 градусов. Но специалистам удалось привести памятники в порядок при более низких температурах.

При проведении работ выяснилось, что сфинксы в целом нуждаются в более комплексной реставрации. К примеру, надо заменить слой краски и частично восстановить чугун и позолоту. В ближайшее время специалисты составят акт, который направят в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории.