Сразу в двух школах Кронштадта прокуроры нашли кишечную палочку

В Кронштадте в пищеблоках двух школ и двух детсадов выявили нарушения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, в школах №422 и №427 обнаружена кишечная палочка.

Поставщик продуктов в эти школы — ООО «Карт Бланш». В отношении сотрудника фирмы возбуждено административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководства фирмы.

В детских садах №1 и №4 сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, продукты хранились при неправильной температуре, в пищеблоке была неисправна вентиляция. В адрес главы администрации района внесено представление. Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для решения вопроса о привлечении должностных лиц детских садов к административной ответственности.

Напомним, в начале марта серьезные нарушения при организации питания детей обнаружили в Гатчинском районе Ленинградской области. Там в школьном питании и воде выявили повышенное содержание болезнетворных бактерий. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».

Ранее в ряде регионов произошли отравления детей в школьных столовых. Самая серьезная ситуация была в Красноярском крае, где от некачественных салатов пострадали 130 детей, 59 из них госпитализировали с признаками инфекции.