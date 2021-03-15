По делу Слабикова выплачивать миллиарды придется пятерым предпринимателям

По делу Слабикова выплачивать миллиарды придется пятерым предпринимателям
Григория Слабикова нет в списке для взыскания долгов «Норд-Вест Капитал». Фото: Ростехнадзор

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал взыскать долг с пятерых предпринимателей, которые были причастны к банкротству «УК «Норд-Вест Капитал». Об этом рассказывает АБН.

Следственный комитет считает, что в преступлении участвовали экс-глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь, однако в списке их нет.

СК считает, что компания «Норд-Вест Капитал» присваивала деньги, которые бизнесмены скидывали в компенсационный фонд строительных некоммерческих организаций.

Уже из компенсационного фонда средства шли в «Норд-Вест Капитал».

Компания должна была удерживать деньги до тех пор, пока у строительных организаций не появится в них нужда.

Однако 3,7 млрд рублей, скорее всего, утекли на фирмы-однодневки.

С декабря 2019 «УК «Норд-Вест Капитал» объявили себя банкротами.

Кредиторы же требуют 4,4 млрд рублей. Поэтому представитель взыскателей обратился в суд с требованием выплатить долг пятерым предпринимателям, которые были причастны к банкротству УК «Норд-Вест Капитал».

Следствие обратило внимание на Игоря Тумина — директором УК.

На Юлию Каменскую — заместителя директора и юридического консультанта.

На Екатерину Гольцеву — владелицу 50%-ной доли АО «ФК «СтандартИнвест», обладающую пакетом акций АО «УК «Норд-Вест Капитал».

На супруга Гольцевой — Алексея Шувалова. Он был председателем совета директоров СРО «Строительный ресурс», которая потеряла 3,6 млрд рублей.

И Алексея Евсеева, который был руководителем и бенефициаром (получателем денежных средств) АО «УК «Норд-Вест Капитал».

Также причастными к хищению миллиардов рублей, по версии следствия, являются Григорий Слабиков и его дочь Елена, однако в списке их нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что суд смягчил домашний арест чиновника Ростехнадзора Слабикова.

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