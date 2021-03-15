В Москве от коронавируса привился 104-летний мужчина

В Москве от коронавируса привился 104-летний мужчина
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пенсионер стал самым возрастным москвичом, который сделал прививку.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что в Москве самым возрастным человеком, сделавшим прививку от коронавируса, стал 104-летний мужчина. Об этом сегодня, 15 марта, пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что пожилым людям, у которых нет противопоказания, должны сделать прививку от инфекции, так как только она защитит от заражения и тяжелого течения болезни. Тяжельников добавил, что в Москве вакцинировались более 700 тысяч человек, половина из них – это граждане старше 60 лет.

Напоминаем, что по всей России прививку сделали 3,5 миллиона человек. Этого результата удалось добиться с 18 января, когда началась массовая вакцинация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве не исключили, что ковид «запускает» старение организма.

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