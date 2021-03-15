Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры о поставках «Спутника V»

Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры о поставках &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Пока что вакцину не одобрили на территории стран Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер опроверг информацию о том, что Евросоюз ведет переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляцию которой показали на сайте ЕК.

Он отметил, что стороны пока не ведут переговоры, тем самым опровергнув данные агентства Reuters. Напоминаем, что препарат из России хотят закупить власти Венгрии и Словакии, также в поставках заинтересована Чехия. Также РФПИ смогли договориться о продаже вакцины в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил, что необходимо сделать для предотвращения третьей волны коронавируса. Губернатор призвал привиться от инфекции – это поможет сформировать коллективный иммунитет.

вакцина еврокомиссия евросоюз Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры о поставках «Спутника V»
На КАД произошла массовая авария из-за открывшегося капота
Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на «Оскар»
На Омской пьяный петербуржец запер в квартире бригаду скорой помощи
В Парголово тушили строительную бытовку
В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника: его состояние стабильное
В Петербурге пенсионера обвиняют в разглашении гостайны
Петербуржца, арестованного за нападение, простили и отпустили домой