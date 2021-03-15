Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры о поставках «Спутника V»

Пока что вакцину не одобрили на территории стран Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер опроверг информацию о том, что Евросоюз ведет переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляцию которой показали на сайте ЕК.

Он отметил, что стороны пока не ведут переговоры, тем самым опровергнув данные агентства Reuters. Напоминаем, что препарат из России хотят закупить власти Венгрии и Словакии, также в поставках заинтересована Чехия. Также РФПИ смогли договориться о продаже вакцины в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил, что необходимо сделать для предотвращения третьей волны коронавируса. Губернатор призвал привиться от инфекции – это поможет сформировать коллективный иммунитет.