Эксперт объяснил причины весеннего ухудшения самочувствия

Многие люди устали от пандемии и холодов. Фото: Pixabay

Многие люди устали от пандемии и холодов. Фото: Pixabay

Врач верит, что с потеплением настроение у людей улучшится.

Врач-терапевт рассказал, каковы причины весеннего недомогания. Обо всем он заявил в интервью радио Sputnik.

Чаще всего весной люди заболевают простудой из-за резких перепадов температур. При этом не стоит бить тревогу из-за насморка, который появляется только на улице. Это – нормальная реакция носовых путей. А вот если есть и другие симптомы, то речь может идти о заболевании, которое нужно лечить.

Если человек почти все время чувствует себя уставшим, то речь идет о переутомлении. Люди устали от пандемии коронавируса и холодов, уверен врач, но с наступлением теплой погоды все должно измениться.

При этом эксперт заявил, что прием витаминов вряд ли поможет восстановить силы. Их стоит принимать только при авитаминозе.

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