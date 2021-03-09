Беглов рассказал о самочувствии спустя 9 дней после вакцинации от коронавируса

Губернатор заверил, что чувствует себя нормально.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как себя чувствует спустя девять дней после вакцинации от коронавируса. Он делится новостями на своей странице во «Вконтакте».

Политик отметил, что привился в начале марта первым компонентом «Спутника V». Спустя девять дней он все еще не замечает никаких реакций организма и продолжает жить и работать в обычном режиме.

«Впереди дачный сезон, дачникам важно успеть привиться, чтобы ничто не омрачило отпуск. Сейчас самое удобное время»,

— написал Беглов.

Напоминаем, что сейчас в Петербурге есть возможность привиться от коронавируса двумя вакцинами: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков отреагировал на сравнение «Спутника V» с «русской рулеткой».