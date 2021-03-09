Песков отреагировал на сравнение «Спутника V» с «русской рулеткой»

Песков отреагировал на сравнение &#171;Спутника V&#187; с &#171;русской рулеткой&#187;
Песков назвал это высказывание досадным и некорректным. Фото: сайт Президента России

Председатель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу одобрения вакцины «Спутник V» в Австрии экстренным путем с «русской рулеткой».

По мнению Виртумер-Хохе, в настоящее время у специалистов недостаточно информации о привитых российской вакциной. При этом она не исключила, что вакцина появится на европейском рынке после всех проверок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание досадным и некорректным. По его словам, РФПИ уже предприняло определенные действия на этот счет. По словам представителя Кремля, спрос на этот препарат в мире показывает его востребованность и популярность.

В австрийском Агентстве здравоохранения и безопасности пищевых продуктов заявили, что заявление Виртумер-Хохе» никак не связано с качеством, эффективностью и безопасность. препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС за слова о вакцине.

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