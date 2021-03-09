Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС за слова о вакцине

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС за слова о вакцине
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения этого препарата.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter российской вакцины.

Там же отмечается, что EMA «не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине». Создатели «Спутника V» считают, что такие заявления не уместны.

С начала пандемии в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода, выздоровели 3 922 246 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава сравнил смертность при коронавирусе и гриппе. Он назвал приведенные данные достаточно свежими.

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