Самойлова пожаловалась на причуды Джигана

Блогер перечислила сложности, с которыми им приходится сталкиваться.

Блогер Оксана Самойлова поделилась подробностями личной жизни с Джиганом. Свои жалобы на супруга она опубликовала в Instagram-аккаунте.

Самойлова отметила, что после того, как Джиган принимает душ, по всей комнате образуются лужи. Воду за собой рэпер убирать не спешит, чем очень злит жену. Также блогер заметила, что после бритья повсюду остается щетина мужа, а также он любит разбрасывать повсюду носки и шорты. После этого Джиган не может найти свои вещи и Самойловой приходится ему помогать.

Помимо этого рэпер любит использовать уходовую косметику блогера.

«Когда он твой крошечный кремушек для глаз мажет на всю голову»,

— поделилась Самойлова.

Подписчицы звезды отметили, что их мужчины тоже ведут себя очень странно и разделили негодование блогера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова запретила мужу идти на шоу «Холостяк».