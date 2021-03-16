В Петербурге начали жесткую борьбу с нелегальными маршрутками

Межведомственная транспортная комиссия Северной столицы продолжает бороться с нелегальными перевозчиками. Особенно «жарким» для нарушителей стал последний месяц зимы.

В течение февраля эксперты комиссии провели 58 проверок, пристально изучив 584 машины. По итогам инспекции к административной ответственности привлекли 103 недобросовестных водителя. Кроме того, были арестованы 9 транспортных средств.

В Комитете по транспорту предупреждают, что поездки на нелегальных маршрутках могут быть опасны для жизни и здоровья, и призывают пользоваться социальным городским транспортом. Также в ведомстве предлагают обращаться в контакт-центр, если пассажиру кажется, что его везет нелегал, и сообщать о своих подозрениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что до 2024 года весь социальный городской транспорт Санкт-Петербурга обещают перевести на природный газ.