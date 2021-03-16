На Подвойского угнали «Джип Гранд Чероки» за 4,4 млн рублей

В Невском районе Петербурга на улице Подвойского у генерального директора коммерческой фирмы украли внедорожник «Джип Гранд Чероки» стоимостью более 4 млн рублей.

Владелица пропавшего автомобиля, 57-летняя петербурженка, заявила, что иномарка была припаркована возле одного из домов по улице Подвойского в период с 9 по 15 марта. Возможно, злоумышленники отследили момент длительного отсутствия хозяйки и воспользовались им. Материальный ущерб от угона лизингового авто женщина оценила в 4 420 000 рублей.

Правоохранители объявили внедорожник в розыск, всем постам разосланы ориентировки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольцевой автодороге вчера, 15 марта, произошла массовая авария с участием большегруза. Причиной столкновений стал внезапно открывшийся капот одной из машин.