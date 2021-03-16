СК Петербурга хочет отправить избитую сиделкой блокадницу в санаторий

Жительнице блокадного Ленинграда требуется реабилитация в санатории после избиения сиделкой, СК направил письмо в ведомство. Фото: скриншот "Добродомик".

Жительнице блокадного Ленинграда требуется реабилитация в санатории после избиения сиделкой, СК направил письмо в ведомство. Фото: скриншот "Добродомик".

Следственные органы СК России по Петербургу не остались равнодушными к судьбе Ипполитовой Евгении Алексеевне.

Жительнице блокадного Ленинграда, которую избила сиделка, СК продолжает поддерживать, желая отправить ее в санаторий. Об это сообщили в ведомстве Петербурга.

Как сообщалось ранее, 28 февраля 2021 года в квартире по проспекту Народного Ополчения, сиделка, находясь в алкогольном опьянении, жестоко избила 98-летнюю женщину.

Было возбуждено уголовное дело.

Впоследствии проведены: очная ставка, осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза и другие следственные действия. Расследование уголовного дела взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

В дальнейшем из-за нападения сиделки у Евгении Алексеевны внезапно ухудшилось самочувствие, ее госпитализировали в одну из больниц города.

Чтобы поправить здоровье Евгении Алексеевны, сотрудники СК направили в комитет по социальной политике Петербурга письмо с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении ей путевки для лечения в санатории.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что Евгения Алексеевна Ипполитова, избитая сиделкой, снова попала в больницу.

Кроме того, фонд помощи пожилым людям «Добродомик» решил помочь сделать ремонт в квартире пожилой женщины. Они ищут волонтеров, готовых помочь освободить квартиру от ненужных старых вещей и техники, и объявили поиск социально ответственных компаний, занимающихся ремонтом, а также неравнодушных людей, готовых внести свой вклад в закупку материалов, необходимой мебели, техники и оплату ремонта.