Роспотребнадзор: южноафриканский штамм коронавируса добрался до России

Роспотребнадзор: южноафриканский штамм коронавируса добрался до России
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Фото: unsplash

На территории России впервые обнаружили случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавирусной инфекции.

Об этом 16 марта сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что специалистами выявлены два изолята, которые относятся к этой мутации. Также зафиксированы 28 случаев инфицирования «британским» штаммом и 16 заражений другими вариантами коронавируса.

Отмечается, что «бразильский» вариант инфекции не территории страны пока не был зафиксирован.

Добавим, что «южноафриканские» мутации коронавируса более устойчивы к антителам, чем «британские». Значительная часть образцов плазмы переболевших почти не действовала на этот штамм. Об этом свидетельствуют результаты исследования французских биологов, опубликованные в статье для bioRxiv.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский ученый объяснил, зачем переболевшим нужна прививка от COVID-19.

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