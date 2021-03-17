В среду в Петербурге собрались 6-балльные пробки

В среду в Петербурге собрались 6-балльные пробки
Утренние пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Движение автомобилей на дорогах Петербурга местами сильно затруднено. Автомобилисты проводят утро понедельника, 17 марта, в 6-балльных пробках.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9 часов утра, дорожная ситуация в городе оценивается на 6 баллов. К 10 утра пробки спадут до 4 баллов.

Так, красным отмечены участки на Большом проспекте Петроградской стороны, набережных Обводного канала и Дворцовой, Малоохтинском, Энергетиков, Невском и Лиговском проспектах, Октябрьской набережной, Московском и Заневском проспектах, улице Салова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается снег с дождем. Водителей и пешеодов предупредили о гололедице.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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