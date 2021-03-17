В Новгородской области задержали угонщиков иномарки в Петербурге

В ночь на 4 марта возле дома №41 по улице Новоселов в Невском районе Северной столицы неизвестные похитили автомобиль «Хендай Крета». Предполагаемых преступников задержали в Новгородской области.

Об исчезновении автомобиля в полицию заявила 34-летняя петербурженка-экономист, оценив материальный ущерб в 1,1 млн рублей. По факту кражи (ч.4 ст.158 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников объявили в розыск, и 15 марта оперативники уголовного розыска Невского района установили их местонахождение.

В городе Боровичи Новгородской области задержали троих безработных мужчин в возрасте от 39 до 44 лет, по версии правоохранителей, причастных к похищению иномарки. Двое подозреваемых — жители Великого Новгорода и Новгородской области, а их сообщник — житель Кудрово. Угнанный автомобиль нашли там же и поместили на спецстоянку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компанию «Петрострой» заподозрили в хищении более 5 млрд рублей у дольщиков.