Петербургских водителей предупредили о густом тумане

Спасатели предупреждают петербуржцев о густом тумане. При таких условиях на дорогах следует быть особенно внимательными.

Сегодня, 17 марта, в ближайшие часы в городе синоптики обещают местами густой туман. Видимость на дорогах может составлять 500 метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, автовладельцам советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Но если ехать необходимо, то для безопасности следуют снизить скорость.

При движении по трассам в условиях тумана следует прижиматься правее, ориентироваться на деревья и кусты, растущие по обочинам. Пешеходам в такую погоду необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация на дорогах Петербурга сегодня утром затруднена. К 9 часам утра на городских трассах собрались 6-балльные пробки.