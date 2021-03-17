Петербургских водителей предупредили о густом тумане

Петербургских водителей предупредили о густом тумане
Жителей Петербурга предупредили о тумане. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Спасатели предупреждают петербуржцев о густом тумане. При таких условиях на дорогах следует быть особенно внимательными.

Сегодня, 17 марта, в ближайшие часы в городе синоптики обещают местами густой туман. Видимость на дорогах может составлять 500 метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, автовладельцам советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Но если ехать необходимо, то для безопасности следуют снизить скорость.

При движении по трассам в условиях тумана следует прижиматься правее, ориентироваться на деревья и кусты, растущие по обочинам. Пешеходам в такую погоду необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация на дорогах Петербурга сегодня утром затруднена. К 9 часам утра на городских трассах собрались 6-балльные пробки.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб спасатели


 

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Петербургских водителей предупредили о густом тумане