Петербургские депутаты дали добро на индексацию детских выплат новым способом

Петербургские депутаты дали добро на индексацию детских выплат новым способом
Наиболее бедными оказались дети из многодетных семей. Фото: Pixabay

В Петербурге депутаты в первом чтении одобрили законопроект, внесенный губернатором Александром Бегловым, об изменении расчета индексации ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Законопроект был представлен на заседании Законодательного Собрания Петербурга в среду, 17 марта.

Речь идет о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Если изменения будут приняты окончательно, индексация ежемесячной выплаты будет привязана к среднедушевому доходу семьи.

Законопроект предполагает, что выплата предоставляется в размере 50% величины прожиточного минимума на детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Порядка 75% выплата будет составлять, если среднедушевой доход семьи даже с выплатой в 50% будет ниже величины прожиточного минимума. 100% от прожиточного минимума семьи получат, даже если 75% не дают достичь нужного уровня.

Отметим, что на такие выплаты в Петербурге предусмотрено более двух миллиардов рублей.

Ранее, комментируя предложение губернатора, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что документ «соответствует критерию адресной социальной помощи».

Одни депутаты, впрочем, высказали опасения, что изменения в закон могут ухудшить положение многодетных семей. Другие отметили, что новый механизм индексации слишком сложный.

В марте Gazeta.SPb писала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет. Отмечалось, что подать заявление на перерасчет можно до 1 апреля этого года.

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