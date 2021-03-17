С начала марта «Водоканал» обработал больше 400 заявок о точечных подтоплениях из-за неработающих «ливневок»

С наступлением оттепели «Водоканал Санкт-Петербурга» и дорожные предприятия Комитета по благоустройству переходят на усиленный режим работы.

Только с начала марта организации обработали более 400 заявок, поступившим на «горячую линию» в связи с нарушениями работы ливневых канализаций. Специалисты, к счастью, заблаговременно подготовили систему водоотведения к системе стоков. Состояние ливневых колодцев также проходит регулярную проверку, а снегоплавильные и снегоприемные пункты продолжают принимать и утилизировать остатки снежных масс.

В Водоканале добавляют, что на данный момент в Петербурге отмечаются лишь точечные подтопления. «Комплексная работа по модернизации ливневой канализации, вывозу и утилизации снега одновременно с уборкой показала свою эффективность», — отметил работу дорожных служб губернатор Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что буквально два дня назад дорожникам Петербурга пришлось устранять последствия внезапной мартовской метели.