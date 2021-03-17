Чиновников Петербурга обяжут отчитываться о градостроительных планах

Чиновников Петербурга обяжут отчитываться о градостроительных планах
Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В среду, 17 марта, на заседании Законодательного собрания депутаты в окончательном третьем чтении утвердили законопроект о прозрачности градостроительной деятельности.

Это значит, что чиновники будут обязаны в открытом доступе публиковать сведения о регистрации градостроительных планов земельных участков. Таким образом, все заинтересованные лица, — активисты, правозащитники, местные жители и просто граждане, — смогут узнать заранее о планах по застройке Петербурга. Законопроект поддержали 39 депутатов ЗакСа.

Кроме того, к градостроительному плану теперь будут прилагаться материалы и результаты инженерных изысканий, проведенных ранее, за исключением данных, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госслужащих Петербурга также обяжут отчитываться в декларациях о доходах о наличии цифровых активов.

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