Американские и английские ученые: удары молнии могли спровоцировать жизнь на Земле

Ученые предположили, что жизнь возникла в результате ударов молний. Фото: pixabay.com

Ученые предположили, что жизнь возникла в результате ударов молний. Фото: pixabay.com

Американские и английские ученые выдвинули необычную гипотезу зарождения жизни на Земле. Удары молнии могли создать условия для возникновения первой жизни на Планете, пишет Nature Communications.

Исследования ученых показали, что удары молний повлекли за собой возникновения соединений фосфора. А фосфор же необходим для создания широкого разнообразия форм жизни, которое мы видим вокруг.

Но на Земле этот элемент находится только в твердом виде и раствориться не может.

Исключением являются только метеориты. Поэтому ученые ранее склонялись к версии возникновения жизни в результате метеоритного «дождя».

Позднее при изучении мест, где в горные породы ударила молния, был найден минерал, в котором содержался фосфор в виде стекловидных образований.

Сделав некоторые расчеты, ученые решили, что за миллиард лет количество ударов молний составило около одного квинтиллиона и поэтому минерала, со значительным содержанием фосфора, могло образоваться значительно больше, чем при метеоритной атаке.

Однако это лишь не подтвержденная теория.

Но ученые уверены, что подробные разборы большого количества гипотез могут помочь в поиске жизни на других планетах.

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