В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 26 317 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 26 317 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 26 317 горожан.

Об этом стало известно в четверг, 18 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 14 318 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 435 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 150 человек. Добровольцы выполнили 6 188 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунитет к COVID после вакцинации не приобретают 10% привитых.

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