Попова: иммунитет к COVID после вакцинации не приобретают 10% привитых

После вакцинации от коронавирусной инфекции в среднем у 10% людей не формируется иммунитет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в настоящее время важно защитить от коронавирусной инфекции основную часть населения страны.
Специалист подчеркнула в эфире телеканала «Россия-1», что те 10%, которые не могут выработать иммунитет к новой болезни, тоже будут защищены, так как вирусу негде распространиться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полный курс вакцинации от COVID прошли более 210 тысяч петербуржцев.