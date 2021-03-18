Попова: иммунитет к COVID после вакцинации не приобретают 10% привитых

Попова: иммунитет к COVID после вакцинации не приобретают 10% привитых
Попова объяснила, что раньше коронавирусную инфекцию считали пневмонией, но сейчас понятно, что это патогенез. Фото: kremlin.ru

После вакцинации от коронавирусной инфекции в среднем у 10% людей не формируется иммунитет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время важно защитить от коронавирусной инфекции основную часть населения страны.

Специалист подчеркнула в эфире телеканала «Россия-1», что те 10%, которые не могут выработать иммунитет к новой болезни, тоже будут защищены, так как вирусу негде распространиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полный курс вакцинации от COVID прошли более 210 тысяч петербуржцев.

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