Полный курс вакцинации от COVID прошли более 210 тысяч петербуржцев

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге от коронавируса вакцинировано более 315 тыс. человек. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Всего первую прививку поставили 315 693 петербуржца. А 210 920 горожан полностью прошли курс вакцинации.

За минувшие сутки на прививку в нашем городе пришли 4 163 человека, из них 3 352 петербуржца ставили второй укол.

В медучреждениях Северной столицы остаются более 32 тыс. комплектов вакцины от Covid-19. До конца текущей недели должна поступить партия препарата «Гам-Ковид-Вак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России с момента начала производства вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V» выпустили около 10 млн доз препарата.