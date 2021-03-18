Еврокомиссия объяснила, как будет работать система «коронавирусных» паспортов

В Европе разрабатывают проекты по введению так называемых COVID-паспортов. Документ можно будет получить не только после вакцинации.

Свой вариант представила Еврокомиссия. Так, было предложено создать цифровой зеленый сертификат для путешествий внутри ЕС в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В документ будут вносить информацию о прививках от COVID-19 или о перенесенной болезни, а также отрицательном тесте на новый вирус.

Как сообщили на сайте ЕК, соответствующие меры нужны, чтобы избежать дискриминации в отношении тех, кто не прошел процесс вакцинации.

Выдача сертификата будет полностью бесплатной. Достоверность документа будет подтверждаться цифровой печатью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция ввела «код здоровья» и обязательные электронные анкеты для туристов. Заполнять документы на сайте необходимо не более чем за 72 часа до въезда в страну.