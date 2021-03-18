В Петербурге одобрили второй этап строительства Широтной магистрали

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства следующего участка Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Речь идет об участке трассы от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до развязки на пересечении с Софийской улицей. Протяженность участка составит почти 2 км. А общая длина восточного скоростного диаметра (ВСД) — 27,4 км.

В Главгосэкспертизе уточнили, что участок начинается в месте соединения ЗСД с ВСД, проходит вдоль северного железнодорожного кольца, пересекает ж/д пути Витебского направления у станции «Воздухоплавательный парк», реку Волкову, Бухарестскую улицу и ж/д пути станции «Волковская».

Будут построены развязка с Витебским проспектом, эстакады основного хода ВСД, развязка с Софийской, технологические проезды и строения, входящие в инфраструктуру объекта.

Также будет реконструирован светофор на перекрестке улиц Салова и Софийской.

Генеральным проектировщиком магистрали выступает АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на подготовку к соединению ВСД с ЗСД выделят 6,5 млрд рублей.